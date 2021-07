Lola Dewaere en couple avec Pierre-Edouard : bikini et plage, leurs belles vacances

Lola Dewaere est juilletiste ! La jeune actrice française a publié plusieurs photos de ses vacances passées sur la plage de Saint-Leu, à La Réunion. La fille fille de Patrick Dewaere et de l'actrice Miou-Miou, adoptée par Julien Clerc en 1992, passe des jours heureux et tranquilles avec son compagnon, l'acteur Pierre-Edouard Bellanca. Depuis son compte Instagram, on pouvait découvrir des photos du couple, heureux de faire bronzette en maillot.

Sur la plage, Lola Dewaere n'a pas échappé à quelques touriste qui ont trouvé qu'elle ressemblait à une star de la télé-réalité,Sarah Fraisou. "Je tenais à remercier les 2 jeunes filles derrière qui m'ont dit que j'étais le sosie de Sarah Fraisou ce jour-là. J'étais certaine qu'elles allaient me sortir Claudia Cardinale. Bon", a-t-elle ironisé sur Instagram, près d'une photo d'elle au soleil.