Lola Dewaere, choquée par les propos de son ex-compagnon : "Je l'ai quitté sur-le-champ !"

Les hommes peuvent être cruels et Lola Dewaere ne le sait que trop bien. En 2016, la comédienne à l'affiche de Meurtres dans le Lubéron (France 3) annonçait avoir quitté son compagnon : il l'avait lourdement critiquée pour son poids. "Et dire que mon amoureux m'a dit récemment : 'Prends un coach. Avec 10 kg de moins, tu me plairais vraiment' ! Je l'ai quitté sur-le-champ !", affirmait la comédienne lors d'un déjeuner à la Closerie des Lilas, rapporté par VSD.

La fille de Patrick Dewaere n'allait pas jusqu'à dévoiler l'identité du goujat en question. On ne sait toujours pas qui de son ancien compagnon Nicolas Ullmann ou d'un autre amant a osé lui faire une telle remarque sur son physique.

Heureusement pour Lola Dewaere, la Terre est aussi peuplée d'être bienveillants. L'actrice de 41 ans a récemment officialisé - en février 2021 - sa toute nouvelle relation avec le comédien Pierre-Edouard Bellanca. Un bel homme au torse velu qui fait "le plus grand bonheur" de Lola Dewaere, comme elle le mentionnait sur Instagram en discutant avec un fan.

Cette ancienne agent immobilier avait tout plaqué pour poursuivre son rêve de jouer la comédie. Une carrière qu'elle ne s'était pas autorisée à vivre, notamment à cause de son père, qui s'est suicidé lorsqu'il était jeune. "J'avais l'impression de ne pas y avoir droit, de ne pas avoir le talent de mon père. J'allais tenter ma chance, lorsqu'un grave accident de voiture m'a stoppée net. J'ai perdu confiance en moi, j'ai dû me reconstruire, accepter un job dans l'immobilier qui ne me ressemblait pas. Et puis, en 2007, j'ai eu le déclic", racontait la comédienne dans un grand entretien à Paris Match. Autant d'épreuves qui sont désormais derrière elle.