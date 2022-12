Lola Dewaere montre ses fesses en maillot de bain... pour une excellente raison : "Et j'en suis fière !"

J'ai arrêté un traitement hormonal

"Les filles, arrêtez de me demander mon régime. Regardez, il est 00h43 et je suis en train de manger. Vous pensez que c'est un régime ça, expliquait pourtant, sur les réseaux sociaux, la compagne de Pierre-Edouard Bellanca, J'ai arrêté un traitement hormonal et je ne me prends plus la tête sur la bouffe. Et surtout, surtout, je fais des jeûnes régulièrement de 12/24 heures, ça c'est magique. Ça repose le corps." Voilà une technique qui pourra avoir son utilité à la sortie des fêtes de fin d'année. A moins que chacun choisisse de s'aimer, qu'importe les quelques kilos récupérés durant les divers réveillons...