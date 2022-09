"J'ai arrêté de me battre" : "Hystérique", Sara Mortensen dénonce une grosse erreur dans Astrid et Raphaëlle

Sara Mortensen forme un duo de choc avec Lola Dewaere. Les deux actrices sont de retour dans la saison 3 d'Astrid et Raphaëlle et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs les attendaient avec impatience. Il n'y a qu'à voir les audiences impressionnantes que la série a réalisées ces deux dernières semaines sur France 2. C'est simple, Sara Mortensen et Lola Dewaere sont ultra puissantes et écrasent tout sur leur passage ! Ils étaient 4,85 millions de téléspectateurs présents devant leur petit écran le 26 août dernier (pour le lancement) et les 5,36 millions de téléspectateurs cette semaine. Et qu'importe si la fiction à succès de France 2 comporte de sacrées erreurs, qui ne conviennent pas à Sara Mortensen.

Dans une interview accordée à Télé 2 Semaines, celle qui incarne le personnage d'Astrid Nielsen, documentaliste de profession, révèle qu'elle s'est longtemps battue pour mettre fin à certaines incohérentes, des éléments "arrangés" pour la fiction. L'une de ces incohérentes la scandalise plus particulièrement.

A la question "Y-a-t-il d'autres éléments "arrangés pour les besoins de la fiction?", Sara Mortensen répond : "Oui, beaucoup. Dont un qui me rend hystérique, mais j'ai arrêté de me battre : on ne met pas une pièce à conviction avec de l'ADN dans un sac en plastique, mais dans du kraft pour que l'ADN ne s'abîme pas. Et on n'arrive pas sur une scène de crime sans masque, ni combinaison ni chaussons." Une façon peut-être de faire repasser le message à la production...

Même si tout n'est pas encore parfait dans la réalisation d'Astrid et Raphaëlle, Sara Mortensen reconnaît bien volontiers que la série lui a ouvert de nombreuses portes et sait aussi justifier son succès. "Pace qu'elle traite de sujets universels. Parler d'amour à travers ces deux héroïnes, c'est se poser les mêmes questions mais différemment", confie celle qui n'appartient pas du tout à la même famille que l'acteur Viggo Mortensen.

Si Sara Mortensen est pleinement épanouie dans son rôle d'Astrid, c'est au final le plus important.