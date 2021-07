Sara Mortensen : Est-elle de la même famille que Viggo Mortensen ?

Sara Mortensen a commencé à se faire un nom dans le monde du cinéma et de la télévision à partir de 2008. L'actrice de 41 ans a de nombreux projets à son actif parmi lesquels Engrenages (2008), Plus belle la vie (2012-2019) ou encore Astrid et Raphaëlle (depuis 2019). Elle aurait peut-être même pu se faire une place outre-Atlantique, car elle porte le même nom que la star multi-récompensée Viggo Mortensen (Le Seigneur des Anneaux, Green Book ou encore Psycho). Mais font-ils partie de la même famille ?

Le 25 juin dernier, Sara Mortensen a fait l'objet d'un portrait dans Libération. Et nos confrères n'ont pas manqué de lui poser la question. "J'aurais adoré, quel putain d'acteur. Mais bon, on est si peu nombreux, les Norvégiens et les Danois, qu'il est possible qu'on ait des ancêtres en commun", a déclaré la compagne de Bruce Tessore. Parfois, peut-être s'imagine-t-elle donc qu'elle fait partie de la même famille que celui qui a joué Aragorn dans Le Seigneur des anneaux.

Lors de cet entretien, Sara Mortensen s'était également confiée sur un accident domestique dont elle a été victime quand elle avait 4 ans et qui l'a presque privée de l'oeil gauche. Elle a dû se faire opérer pas moins de douze fois et a eu droit à "d'innombrables séances de rééducation qui n'ont servi à rien". En effet, malgré tout cela, sa vue n'est toujours pas satisfaisante aujourd'hui. "C'est pour ça que la différence me parle, vous imaginez bien qu'un enfant avec un oeil comme ça, sans cesse avec des caches, des lunettes, ça suscite des remarques, des moqueries", précisait-elle. Au fil du temps, l'actrice a fini par s'habituer et elle a confié qu'avec cet oeil elle "voit des couleurs que personne d'autre ne voit".