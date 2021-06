Sara Mortensen victime d'un accident domestique : douze opérations et des séquelles à vie

Sara Mortensen (41 ans) incarne depuis 2019 Astrid Nielsen dans la série Astrid et Raphaëlle (France 2) et l'actrice a déjà une belle carrière derrière elle au cinéma : 15 ans et demi, Il a déjà tes yeux ?, La deuxième étoile, Pupille. Mais ce n'est pas le métier de comédienne qu'elle voulait faire lorsqu'elle était enfant. Vendredi 25 juin 2021, Libération a fait son portrait et elle s'est confiée sur l'accident qui a transformé sa vie.

Plus jeune, Sara Mortensen voulait devenir "pédiatre chef de service" parce qu'elle trouvait qu'on parlait très mal aux enfants dans les hôpitaux. Un lieu qu'elle a malheureusement bien connu plus jeune car à 4 ans la comédienne a été victime d'un accident domestique qui l'a presque privée de l'oeil gauche. Résultat, elle a été opérée douze fois et a eu droit à "d'innombrables séances de rééducation qui n'ont servi à rien". Et comme elle l'explique, sa vue n'est toujours pas satisfaisante aujourd'hui. "Entre Bacon et Picasso, avec un clignotant, vous voyez ?", lance-t-elle.

"C'est pour ça que la différence me parle, vous imaginez bien qu'un enfant avec un oeil comme ça, sans cesse avec des caches, des lunettes, ça suscite des remarques, des moqueries", explique-t-elle ensuite. Sara Mortensen dit s'être à présent "habituée" et qu'avec cet oeil elle "voit des couleurs que personne d'autre ne voit". "Les couchers de soleil sont dingues", précise-t-elle.

Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de ses parents qui lui ont permis de faire des choses que les médecins interdisaient, comme le vélo et qui, malgré "le pronostic d'absence d'équilibre", ont accepté qu'elle intègre une école de cirque. La voie artistique de la jeune femme était lancée et la suite glorieuse de sa carrière, on la connaît !