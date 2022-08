Lola Dewaere amincie : ses révélations sur sa récente perte de poids

Très active sur les réseaux sociaux, Lola Dewaere a été interpellée par ses followers sur Instagram à plusieurs reprises en raison de sa nouvelle apparence physique. La star a perdu du poids et ose parfois quelques tenues moulantes ou sexy. Si elle a peu apprécié les blagues graveleuses sur le sujet, elle a en revanche pris la parole pour s'expliquer sur sa silhouette amincie.

Mardi 10 août 2022, Lola Dewaere a donc répondu à des commentaires dans la story de son compte suivi par 42 000 abonnés. Postant une photo d'elle avec de la nourriture, l'actrice de la série Astrid et Raphaëlle (France 2) écrit : "Les filles, arrêtez de me demander mon régime. Regardez, il est 00h43 et je suis en train de manger. Vous pensez que c'est un régime ça ? J'ai arrêté un traitement hormonal et je ne me prends plus la tête sur la bouffe. Et surtout, surtout, je fais des jeûnes régulièrement de 12/24 heures, ça c'est magique. Ça repose le corps." Voilà donc la recette magique de la comédienne, nouvelle adepte de la tendance du jeûne qui consiste à ne rien manger du tout pendant un certain laps de temps avant de pouvoir reprendre sa fourchette. Il ne faut pas manquer de préciser que la fille du regretté Patrick Dewaere est aussi sportive et pratique la boxe. Un cumule qui l'aide à maintenir un poids qui lui convient.