Lola Dewaere : Terrifiée à l'idée d'avoir un enfant, elle se confie

Lola Dewaere est à l'affiche de la série O.P.J ce soir sur France 3. L'occasion d'évoquer sa vie privée et notamment son rapport au statut de maman. "C'est une question de courage. Je trouve ça extrêmement audacieux d'être parent. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Mais aussi le plus dur. Je m'entends très bien avec les enfants, mais en avoir un tous les jours, à moi et avec toutes les responsabilités qui vont avec, cela me terrifie" avait confié la compagne de Pierre-Édouard Bellanca à Télé Loisirs.

En mars dernier, l'actrice de 42 ans partageait d'autres craintes, cette fois-ci concernant ses soucis de santé, causés, selon elle, par le vaccin contre la Covid-19. "Je vous raconte donc mon histoire: 1er vaccin (Pfizer) en août, on me dépiste le variant 5mn après dans une pharmacie (pas d'bol), mes règles commencent à être perturbées légèrement au niveau des flux et de la durée."

"Le visage change"

"Fin Décembre 2022 dernière dose de vaccin (Moderna), plus de règles pendant 3 mois , mais j'ai eu des douleurs INIMAGINABLES, comme si mon corps cherchait à expulser quelque chose qui était bloqué mais n'y arrivait pas. J'ai toujours eu tendance à avoir des règles très très abondantes mais là je vous parle d'hémorragies de film d'horreur (...) La nuit je ne dors pas, je dois me changer toutes les 15mn toujours avec triple protections ! Je suis lessivée, j'ai mal, c'est un cauchemar" avait-elle révélé sur son compte Instagram.