Lola Dewaere pacsée à Pierre-Edouard Bellanca : elle dévoile sa sublime alliance

Elle a dit "oui" ! Quelques jours avant Noël, le 22 décembre 2021, Lola Dewaere a annoncée s'être pacsée avec son compagnon Pierre-Edouard Bellanca. En légende d'un cliché capturé à la mairie du 10ème arrondissement de Paris, où l'on découvre la fille de Patrick Dewaere dévoiler son alliance à côté de l'acteur avec lequel elle partage sa vie, elle écrit : "Just Pacsed ! La fête.....quand tout ira mieux !" assorti du hashtag #loveandmarriedtvshow. Rapidement, de nombreux proches du couple ont tenu à les féliciter pour ce bel engagement, pris quelques mois seulement après l'officialisation de leur amour.

"Oh la jolie nouvelle", "Félicitations et plein de bonheur Pierre-Edouard et Lola !!!!!!!", "Yeaaaaahhh", "Yeaaah ! Félicitations ! Vive l'amour", "Félicitations", "Génial ! Félicitations !!!", "Félicitations à tous les deux. Beaucoup d'amour." peut-on lire en commentaire de cette publication.