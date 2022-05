Lola Dewaere, "très complexée", a eu recours à la chirurgie esthétique : mise au point et explications

Ce dimanche 15 mai, Lola Dewaere était l'une des invités de Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé. Si l'animateur a dérapé au sujet d'Aya Nakamura, il a assuré pour la promotion du documentaire sur Patrick Dewaere, père de Lola, sur lequel elle a travaillé. Un beau projet presque passé à la trappe du côté des internautes. Ces derniers ont pour la plupart été interpellés par le changement physique de la comédienne sur le plateau de France 2. En effet, une grande partie avait du mal à reconnaître Lola Dewaere et ne s'est pas fait prier pour lui faire remarquer, obligeant l'héroïne d'Astrid et Raphaëlle à prendre la parole sur les réseaux sociaux.

Lola Dewaere n'est pas passée par quatre chemins pour répondre aux abonnés, inquiets de constater que leur idole avait cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique : "Oui, j'ai mis de l'acide hyaluronique dans mes lèvres car très très complexée par une bouche qui était de travers depuis mon accident de voiture. Ça fait une vingtaine d'années que je me trimballe un bout de pare-brise 'oublié' dans ma lèvre inférieure. A l'époque, les médecins, chirurgiens, s'étaient concentrés sur ma colonne vertébrale qui a été touchée dans ce grave accident de voiture... 'oubliant' un énorme bout de pare-brise dans la lèvre, a-t-elle expliqué en story Instagram (voir diaporama). Le retirer aujourd'hui après toutes ces années serait une vraie boucherie, les chairs s'étant reformées autour du verre. Donc oui, je venais de me faire injecter le produit quelques jours avant l'enregistrement de l'émission."

Ça fait trois ans que je fais ça

Loin de vouloir mentir, Lola Dewaere a poursuivi son explication et réglé ses comptes avec les donneurs de leçons auxquels elle a pu être confrontée : "Ça fait 3 ans que je fais ça, j'ai demandé à un chirurgien de me corriger ce problème en rééquilibrant les volumes de ma bouche. Merci à vous tous de me mettre en garde sur la chirurgie esthétique mais de 1) Je ne suis pas contre si c'est bien fait. De 2) Merci, je suis une grande fille. De 3) 'Ça se voit', Heureusement, c'est le but. De 4) Décomplexons les femmes avec la chirurgie esthétique tant que c'est bien fait !!"

Lola Dewaere nie toutefois avoir touché à autre chose qu'à sa bouche contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont pu dire : "Quant aux gens qui me disent que j'ai touché mon nez, mes pommettes... Ne seriez-vous pas un peu marseillais ? Je vieillis donc mes joues se creusent, le visage change." "Transparente", la compagne de Pierre-Edouard Bellanca a donc joué carte sur table avec tout le monde : "Je comprends vos questionnements. J'aurais fait la même chose (...) Ça ne me dérange pas d'en parler car j'assume totalement. Non, ne vous inquiétez pas, je n'en ferai pas plus. Pas pour le moment ! Et puis vous n'avez pas été malveillants, donc j'avais envie de vous en parler." La belle brune est décidée à n'avoir aucun secret pour sa communauté.