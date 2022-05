Laurent Ruquier écorche le nom d'Aya Nakamura et partage une vidéo étonnante, gros malaise...

Les internautes ne se sont pas fait prier pour dire tout ce qu'ils pensaient de la moquerie de l'animateur : "Vous trouvez ça drôle ? La misogynie et le manque de respect, le mépris en faisant semblant d'écorcher son nom !?", "Je trouve ça méchant", "Quelle honte ! Changer une femme en homme en plus de mal prononcer son nom pour faire rire la galerie. Émission de merde !" Des propos qui feront peut-être réagir Laurent Ruquier, s'il n'a pas déjà été conseillé par Nikos Aliagas en personne.

En 2018, lors de la cérémonie des NRJ Music Awards, Nikos Aliagas s'était attiré les foudres de la chanteuse en l'appelant "Yaka Nakamura". Une erreur qui avait mis l'interprète de Djadja sur les nerfs : "On n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire leur nom correctement." Après des mois de brouille entre l'artiste et l'animateur, la réconciliation avait bel et bien eu lieu dans le portrait que 50' Inside lui avait consacré en 2021. Laurent Ruquier pourrait également faire celui d'Aya Nakamura dans une de ses émissions mais on est prêt à parier que là, tout de suite, c'est la chanteuse et jeune maman qui voudrait sûrement lui refaire le sien...