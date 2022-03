Aya Nakamura : Canon en bikini, silhouette retrouvée, deux mois après l'accouchement

Après l'effort, le réconfort ! Aya Nakamura a récemment donné naissance à son deuxième enfant et vient de sortir un des tubes de l'été. Elle s'accorde un repos bien mérité au soleil avec son chéri Vladimir Boudnikoff, l'occasion de montrer sa silhouette retrouvée, deux mois après son accouchement.

C'est au Mexique qu'Aya et Vladimir se sont envolés ! Les jeunes parents d'une petite fille née au mois de janvier ont informé leurs abonnés Instagram de leur bonne arrivée en publiant photos et vidéos, ce mercredi 23 mars 2022. Sur ses images, la chanteuse de 26 ans et interprète du tube Dégaine (feat. Damso) s'est montrée en bikini Christian Dior et a mis en avant sa jolie plastique.

Vladimir Boudnikoff, lui, a surtout permis à ses followers de découvrir la superbe maison dans laquelle Aya et lui séjournent.

Le début du printemps et le retour du soleil ravivent nos envies de vacances. Impatients, Aya et Vladimir n'ont pas pu attendre l'été et s'offrent un spring break de rêve !