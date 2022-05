Hugo Manos et Laurent Ruquier bientôt parents ? Le couple en pleine réflexion !

Après moult rumeurs et indices laissés trainés sur les réseaux sociaux, Hugo Manos a officialisé sa relation avec Laurent Ruquier au mois de février dernier sur le plateau de TPMP People. Pourtant, cela fait déjà presque cinq ans que le séduisant brun de 33 ans partage sa vie avec le journalise de 26 ans son aîné. D'abord tous deux très secrets sur leur relation, Hugo Manos ne se prive aujourd'hui plus de livrer quelques anecdotes sur son quotidien avec Laurent Ruquier lors de ses apparitions télé. Dans l'émission Chez Jordan, en partenariat avec Télé Loisirs, le sportif et influenceur a justement abordé un sujet tout particulier : la paternité.

S'il n'est pas tout à fait en accord avec son compagnon, Hugo Manos a expliqué qu'il n'était pas impossible qu'ils se mettent à pouponner dans le futur. "On en a déjà parlé mais lui je ne pense pas que ça soit un souhait viscéral. Moi, c'est quelque chose que je pourrais envisager. J'approche de la quarantaine et je me dis que je pourrais offrir de belles valeurs à un petit être. Je pense que je pourrais être un bon père et Laurent aussi", estime-t-il. La discussion est donc engagée mais, pour l'instant, rien n'est définitivement décidé. "Ce n'est pas exclu mais ce n'est pas une certitude", a-t-il conclu.

En 2015, Laurent Ruquier avait de son côté un avis plus tranché sur la question. En effet, lors d'une interview pour le magazine VSD, l'animateur qui pourrait bien quitter On est en direct à la rentrée s'était confié sur son non-désir d'avoir un enfant. "Je gagne bien ma vie. Je mange bien, je m'habille comme j'en ai envie (...) Je ne comprends pas cette idée d'argent qui dort. Et comme je n'ai pas d'enfants... Je peux comprendre que certains en aient envie et c'est tant mieux. Mais moi, non. C'est comme le mariage...", avouait-il avec honnêteté.

Bébé ou pas, Laurent Ruquier et Hugo Manos sont en tout cas parfaitement heureux ensemble. Le chroniqueur de TPMP People se réjouit particulièrement d'avoir un chéri très attentionné. "Il m'offre de petites fleurs par exemple, ça me touche (...) Il se prête au jeu sur Tiktok pour me faire plaisir mais il est pas transcendé par l'idée. Si il a pas envie de le faire, il ne le fait. Au final, il n'y a que 1 ou 2 Tiktok avec lui".