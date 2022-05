Diaporama : Lola Dewaere, "très complexée", a eu recours à la chirurgie esthétique : mise au point et explications

10 / 23

Exclusif - Lola Dewaere - Soirée du 49ème anniversaire de Sandra Sisley (né le 25 avril) et les 6 ans de "Retrouvite" avec son mari Tomer au restaurant Mamamia à Paris le 12 mai 2022. Après deux ans de pandémie,la reine des nuits parisiennes à fait battre le coeur du tout Paris en donnant une soirée inoubliable. Jeudi soir, Sandra Sisley réunissait ses amis pour célébrer ses 6 ans de passion avec la beauté du bordel (T. Sisley) ainsi que ses 49 bougies au Mamamia, nouveau restaurant branché du groupe Yeels autour d'un dîner aux saveurs italiennes, orchestré par le chef Olivier Dupuis. Une fête sous le signe de l'amour et de la rigolite qui a rassemblé les talents d'aujourd'hui et de demain. Les partenaires de cette soirée sont: Clarins, Livi, Be, et Mac. © Pierre Perusseau/Bestimage