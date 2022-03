Patrick Dewaere : Sa fille Lola annonce un beau projet pour l'anniversaire de sa mort

Par ailleurs, la revue culturelle Schnock a également rendu hommage à l'acteur originaire de Saint-Brieuc en Bretagne dans son numéro 42 actuellement disponible en kiosque et en librairie. Le Figaro a notamment fait écho de cette publication dans son édition du jour en dévoilant quelques fragments du travail de la revue. On y découvre que de nombreuses personnalités du monde du spectacle ont rendu hommage à ce comédien aux talents indéniables : Françoise Hardy, qui a chanté en duo avec, raconte une anecdote, les réalisateurs Bertrand Blier et Jean-Jacques Annaud saluent son talent, Brigitte Fossey évoque un homme "épris d'absolu"... 2022 sera donc l'année de l'éternel Patrick Dewaere.