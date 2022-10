Patrick Dewaere haïssait sa mère qui ne l'avait pas protégé des actes d'un pédophile

Un documentaire sur Patrick Dewaere, réalisé par Alexandre Moix, est diffusé sur France 5 ce 21 octobre 2022. Une oeuvre puissante, présentée au dernier Festival de Cannes, qui permet de comprendre toujours mieux le grand acteur et écorché vif qu'était l'artiste français qui s'est suicidé le 16 juillet 1982 à l'âge de 35 ans. Sa fille Lola Dewaere a participé à ce travail et apporte son regard intime et poignant sur l'existence tourmentée de l'homme traumatisé par les abus dont il a été victime dans son enfance, dans l'indifférence de sa mère Mado Maurin, décédée à 98 ans en 2013.

Comme sa fratrie, le comédien a démarré très tôt dans le cinéma, pas par passion mais poussé par sa mère Mado Maurin qui récolte ensuite les cachets de comédien avec son deuxième mari, Georges Collignon. Dans le documentaire Patrick Dewaere, mon héros, on peut y voir à quel point les relations entre sa mère et lui étaient douloureuses, comme le rapporte Le Figaro. Elle ne lui avait pas dit qu'il était le fruit d'une adultère, mais il l'apprendra par son frère, obtenant alors l'étiquette de "l'enfant de la honte". Celle qui lui a donné la vie l'a aussi laissé aux prises d'un prédateur, il subira alors les abus répétés d'un pédophile.

Il avait un sale rapport avec sa mère

Une histoire familiale qui soulève le coeur de sa fille Lola. Dans le livre de Christophe Carrière, biographie passionnante de l'acteur sous-titrée L'écorché, elle avait abordé déjà ce sujet délicat dans la préface. Son père comédien s'était "foutu en l'air parce qu'on l'a violé quand il était gamin et qu'il avait un sale rapport avec sa mère, Mado Maurin". Elle avait d'ailleurs confié à Ici Paris en 2014 avoir coupé les ponts avec sa famille : "Ce sont des gens particuliers. J'ai coupé les ponts avec eux. Je ne suis d'ailleurs pas allée à l'enterrement de ma grand-mère Mado Maurin, décédée en décembre dernier."

Deux ans après, Gérard Depardieu a évoqué cette "vérité" dans son livre d'entretiens, Vivant !. "Je crois que, dans son enfance, il avait été victime d'actes de pédophilie. Il m'en avait parlé mais je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça. Ce que je sais, c'est que sa fragilité venait de là. Cette enfance qui ne passait pas, c'était son abîme, son gouffre intérieur", soulignait le comédien à propos du héros du Mauvais fils.