Lola Dubini explique l'origine des bosses qu'elle a sur le crâne : "J'ai un peu honte de le dire..." (EXCLU)

Les téléspectateurs découvrent, ou redécouvrent, les talents d'actrice de Lola Dubini depuis le début de la saison 9 de la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs. La jeune femme de 28 ans incarne le Lieutenant Inès Salma sur TF1, auprès de Jean-Luc Reichmann et Stomy Bugsy, et poursuit à sa manière sa lutte acharnée contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, une cause qui lui tient à coeur. Il y a une chose que seules les personnes en coulisses peuvent en revanche savoir : la comédienne, chanteuse et humoriste, camoufle un drôle de secret sous sa chevelure.

J'ai des boules à l'arrière de la tête

Impossible de le voir à l'écran. Comme elle le raconte avec beaucoup de dérision, Lola Dubini a... des bosses sur le crâne. "J'ai des kystes, précise-t-elle auprès de Purepeople. Ce sont des réseaux de kératine qui pètent et ça me créé des boules de kératine. C'est parce que j'avais des dreads à l'époque. J'ai un peu honte de dire que j'avais des rajouts de dread, mais leur poids faisait que ça tirait sur mon crâne. Donc oui, j'ai des boules à l'arrière de la tête. Ce sont mes petites cornes du diable mais à l'inverse. Et du coup, quand les gens me coiffent sur les tournages, ils me font 'Ha !'. Mais c'est normal, ça ne me fait pas mal."

Comment a-t-elle obtenu son rôle dans la série ?

S'il y a une nouvelle qui ne lui a pas donné envie de se mettre en boule, c'est sans doute le fait d'avoir obtenu le rôle du Lieutenant Salma. Lola Dubini l'a d'ailleurs obtenu grâce aux enfants de Jean-Luc Reichmann. Convoquée dans sa loge lors d'un tournage des Douze coups de midi, la comédienne a découvert que la tribu du présentateur était fan d'elle. "Il me dit 'Je prends ton numéro et puis t'inquiète, t'auras de mes nouvelles', se souvient-elle. De fil en aiguille, j'ai eu des nouvelles une semaine après pour me proposer un rôle. Il m'invite à petit-déjeuner chez lui avec sa femme et il me dit 'Mais en fait t'es Inès'. Je ne savais pas du tout la teneur du rôle, pour découvrir que finalement c'est le premier rôle féminin !" Le destin, que voulez-vous...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.