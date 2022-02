Jean-Luc Reichmann : Le septième enfant de sa famille invité surprise dans Léo Mattéï

Ce jeudi 24 février 2022, de nouveaux épisodes de Léo Matteï, brigade des mineurs sont attendus sur TF1. Pour cette neuvième saison, la star de la fiction Jean-Luc Reichmann a invité un être cher à ses yeux, à savoir sa chienne Donna, un adorable toutou qui se remet encore d'une lourde opération.

En effet, Donna a été amputée d'une patte avant au cours de l'été 2021. Une intervention importante auquel la plupart des chiens se remettent d'ordinaire très rapidement. Ils peuvent même par la suite reprendre une vie tout à fait normale et sans souffrance. Donna l'a prouvé puisqu'en plus de retrouver une vie on ne peut plus normale, elle est devenue la nouvelle vedette de la série policière Léo Mattéï. "Au début de l'été, Donna a eu un cancer. Le vétérinaire la disait condamnée mais on a rencontré des gens pour lui donner une deuxième chance. Elle a dû être amputée début juillet et, comme elle avait l'air de bien se battre, on l'a amenée à Marseille et on a tout bouleversé pour qu'elle ait sa place dans la série", a expliqué son maître lors d'une interview pour Télé Poche parue le 14 février 2022.

Jean-Luc Reichmann a plus tard apporté quelques précisions auprès de nos confrères de Télé Loisirs : "On a trouvé que c'était un vecteur très intéressant, rassembleur et d'écoute aussi pour les enfants." Cette opportunité de faire jouer son chien était par ailleurs un véritable bonheur pour l'animateur des 12 Coups de midi qui le considère comme un membre à part entière de son clan. "C'est le septième enfant de la famille. Il se porte super bien. Et on est très, très fiers aussi de l'avoir insérée", s'est-il réjouit. Qui plus est, Donna a semble-t-il mérité sa place au casting puisqu'elle s'est révélée être un partenaire de jeu impeccable. Jean-Luc Reichmann a en effet rapporté que l'animal avait précisément bougé l'oreille lors d'une scène sans aucun problème. "Je n'ai pas mis un fil pour lui tirer l'oreille !", a promis le compagnon de Nathalie.

Rappelons que le couple est à la tête d'une tribu recomposée de six enfants.