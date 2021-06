Lola (Koh-Lanta), sa nouvelle coiffure comparée à un panier en osier : "Je suis dégoûtée"

Sur Instagram, Lola est suivie par 195 000 personnes. Et avec la finaliste malheureuse de Koh-Lanta 2020 (TF1), ils ne s'ennuient jamais ! Elle partage toujours des bribes de sa vie avec beaucoup de spontanéité et d'autodérision. La jolie brune l'a une fois de plus prouvé en story, le 15 juin 2021.

L'été arrive à grands pas. Et, afin de ne pas avoir trop chaud à cause de sa longue chevelure, l'ancienne aventurière de TF1 a souhaité miser sur des tresses. Ce matin, Lola s'est donc rendue chez le coiffeur afin de changer de style capillaire. Mais tout ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Une fois de retour chez elle, elle s'est emparée de son compte Instagram afin de dévoiler sa nouvelle coiffure à ses fans. Et, très vite, elle n'a pas caché sa déception. "J'ai été faire mes tresses ce matin. J'ai demandé des reflets blonds, mais en fait je n'aime pas. Je pense enlever tout ça ce soir. Je suis dégoûtée. Ce qui me saoule c'est que j'ai souffert parce que je suis douillette des cheveux, pour être tranquille pour mes vacances et au final ce n'est vraiment pas beau", a-t-elle regretté.

Lola a ensuite réalisé un sondage pour savoir si ses abonnés validait sa nouvelle tête. Mais, comme elle, ils ont été nombreux à ne pas apprécier ce changement. Certains sont même allés plus loin en comparant sa coiffure... à un panier en osier ou au personnage d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Itinéris (jouée par Isabelle Nanti). "Non vraiment, on dirait les rideaux de caravanes ou de camping-car à l'ancienne pour départager un peu les pièces", a-t-on également pu lire parmi les meilleurs commentaires qu'elle a partagés. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Lola de défaire ses tresses, deux heures après sa sortie de chez le coiffeur.

En mai dernier, elle avait fait rire les internautes avec ses dents. Complexée car deux d'entre elles étaient cassées, Lola avait pris la décision de se faire poser des couronnes. Mais avant cela, il fallait limer les deux dents qui la dérangeaient. Et elle n'a pas hésité à mettre une petite photo de ce moment.