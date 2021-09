Lola (Koh-Lanta) victime d'un cyberharceleur : "Il s'est immiscé dans ma vie"

Bien que ce "fan" se soit montré collant, Lola confirme qu'il ne s'en est jamais pris à elle. "Il avait un langage soutenu. Il n'a jamais été méchant avec moi mais j'avais peur." Egalement présents sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, le psychiatre Laurent Karila et l'avocat Marc Geiger ont écouté cette histoire avec attention.

L'avocat a affirmé que Lola avait bien fait de s'inquiéter et de signaler ce cyberharceleur. "On a eu des stars qui se sont levées un jour et qui ont retrouvé des gens dans leur jardin. Des choses comme ça, ça n'est pas rare", a confié l'homme de loi. C'est d'ailleurs le cas de Kim Kardashian : la star américaine a déjà reçu la visite d'un homme qui se présentait comme son "chevalier" et qui est entré par effraction chez elle. Il lui a même envoyé un inquiétant colis...