Lola (Koh-Lanta) harcelée par un fan vicieux : détresse face à son procédé "hyper malsain"

Lola a été révélée au grand public dans Koh-Lanta 2020. L'habitante du Nord de la France, qui était âgée de 23 ans, s'est vite imposée dans l'aventure et a été jusqu'en finale. Elle a donc eu une importante visibilité qui lui a apporté des avantages, mais pas que, comme elle l'a dévoilé en story Instagram, le 13 avril 2021.

Comme tous les candidats, Lola a vu sa cote de popularité grimper sur les réseaux sociaux. Son nombre d'abonnés est monté en flèche et les messages d'amour se sont multipliés. Si la plupart des internautes se contentent de lui envoyer des petits messages de temps en temps, d'autres vont beaucoup plus loin. La grande amie d'Angélique a révélé avoir un fan un peu trop envahissant.

"Je voulais savoir, que vous soyez influenceur ou non, s'il y a déjà des gens qui vous ont 'harcelés' en créant des faux comptes pour tout le temps venir vous parler. C'est en train de m'arriver. J'ai déjà bloqué sept comptes de cette personne et à chaque fois, elle vient me reparler", a tout d'abord expliqué la belle brune. Elle a ensuite précisé que ladite personne ne se contentait pas de réagir rapidement à ses stories. "Là ce sont des pavés. Il m'écrit des poèmes, va parler à des amis à moi... Dernièrement il a créé un compte en mettant des photos de moi. Je trouve ça hyper malsain mais je ne sais pas comment réagir. Je pourrais porter plainte mais ses messages ne sont pas méchants. C'est quand même hyper malsain", a-t-elle poursuivi.

Lola a bien tenté de lui dire d'arrêter, mais rien n'y a fait. "Des psychopathes", a-t-elle écrit en légende d'un selfie. Elle a ensuite rapidement dévoilé certains messages qu'elle a pu recevoir. L'homme en question y évoquait son fessier et regrettait qu'elle le bloque "En gros, j'ai commencé à le bloquer quand ça devenait vicieux. Mais ça n'a pas stoppé", a-t-elle ensuite commenté sa capture d'écran. Espérons pour l'ancienne aventurière de TF1 que son admirateur se calmera après avoir découvert ces vidéos et son appel à l'aide.