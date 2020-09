Angélique (Koh-Lanta 2020) : Bikini et corps de rêve... ses plus belles photos

Avant de partir pour les îles Fidji tourner Koh-Lanta, Les 4 Terres, saison actuellement en diffusion sur TF1, certains candidats ont sillonné le monde. C'est le cas d'Angélique, la jolie brune de 27 ans qui représente avec Lola, Adrien et Fabrice l'équipe du Nord. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage ainsi de belles photos de ses vacances aux quatre coins de la terre.

À Toronto au Canada, Angélique a visité la ville. Mais à Bali, elle ne s'est pas contentée de découvrir les rizières ou de rencontrer les singes dans la forêt d'Ubud, l'aventurière s'est également prélassée sur les jolies plages de sable fin aux eaux turquoise. Idem en Thaïlande, en Grèce, aux Bahamas ou encore à Hawaii. En bikini, la belle affiche une silhouette de rêve !

Mais la grande copine de Lola dans Koh-Lanta est également attirée par les grandes villes. Aux États-Unis, elle a visité Brooklyn, Las Vegas, Los Angeles et Le Grand Canyon. Autre ville qui vaut le détour : Singapour. Enfin, la France, elle connaît aussi, mais toujours près de la plage ! La belle a pris de jolies photos à Montpellier dans l'Hérault ainsi qu'à Hossegor dans Les Landes.

Angélique, décidée à aller au bout de Koh-Lanta

C'est notamment grâce et par ses voyages que cette cheffe de rang s'évade. Il faut dire qu'Angélique a vécu une enfance difficile. De 5 ans à 14 ans, la jeune femme a vécu en famille d'accueil. Son but est désormais de se prouver qu'elle peut "sortir de sa zone de confort". Coach sportif et préparation psychologique à "dormir dehors, ne pas manger" l'ont aidée avant son départ.

Désormais, c'est aux îles Fidji qu'elle tente de faire ses preuves, même si elle estime, pour l'heure, ne pas être assez apparue à l'écran.

Rendez-vous dès 21h05 ce vendredi 25 septembre 2020 sur TF1 pour suivre le nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Comme l'a annoncé Denis Brogniart la semaine passée, les quatre équipes qui représentaient le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest, c'est terminé ! Cette semaine, les aventuriers encore en lice seront répartis dans deux équipes : les Jaunes et les Rouges.