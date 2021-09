Lola (Koh-Lanta) célibataire après avoir été "très longtemps en couple" : elle s'explique

Depuis sa participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, Lola est suivie par de nombreux téléspectateurs. Sur Instagram, elle partage ainsi avec sa communauté de plus de 193 000 abonnés son quotidien. Ses séances de sport, ses sorties entre amies, ses vacances... Tout y passe ! Ce n'est pas tout : la belle brunette se livre également à coeur ouvert sur certains sujets, comme l'amour.

Ce mardi 7 septembre 2021, lors d'une session questions/réponses en story sur le réseau social de partage d'images, l'acolyte d'Angélique dans Koh-Lanta répond sans filtre aux curieux. Ainsi, l'un d'eux se demande "comment une femme aussi belle et intelligente" peut rester célibataire. Et Lola de s'expliquer : "Je ne trouve pas l'amour mais je ne le cherche pas non plus. J'ai été très longtemps en couple et aujourd'hui je ne ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un pour être plus heureuse. Je pense être très exigeante, je ne sais pas ce que je veux mais je sais ce que je ne veux pas. Ça viendra quand ça viendra."

La belle aventurière est donc célibataire ! Et comme elle l''indique, pas question pour elle de s'amouracher du premier venu. Surtout s'il a déjà trompé ses ex-compagnes... "La droiture est ancrée en toi ou non. Elle ne doit pas être la conséquence des actes d'autres personnes", lance-t-elle.

Rappelons qu'en novembre 2020, après son élimination de Koh-Lanta, Lola s'était déjà exprimée sur sa situation amoureuse en interview pour Purepeople.com. "C'est compliqué", avait balancé la bombe du jeu de survie de TF1 avant d'avouer être célibataire. "Je ne suis pas un coeur à prendre, encore moins sur les réseaux sociaux. Pour moi, on ne rencontre pas l'amour sur les réseaux sociaux", avait-elle ajouté. Mais alors, à quoi ressemble son prince charmant ? "L'homme idéal pour moi doit être fidèle déjà ! Et drôle, aussi", avait-elle précisé. Depuis, pas d'amoureux à l'horizon pour la belle Lola, qui a nié toute relation avec Adrien dans Koh-Lanta ! Peut-être le trouvera-t-elle prochainement, qui sait...