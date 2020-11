Lola et Adrien (Koh-Lanta 2020), un rapprochement en off ? Le mystère enfin levé (EXCLU)

En début d'aventure, les vingt-quatre aventuriers de Koh-Lanta, Les 4 Terres étaient divisés en quatre équipes. Lola et Adrien étaient camarades chez les Violets du Nord. Et avant l'élimination du candidat stratège, les internautes ont été nombreux à remarquer qu'il avait le même bouton de fièvre que Lola... La jeune berckoise, éliminée après l'épreuve d'Orientation vendredi 27 novembre 2020, lève le mystère sur le sujet en exclusivité pour Purepeople.com.

"Ils ont fait quoi les deux ?", "Ça pécho sec sur Koh-Lanta", "Tiens tiens, Adrien avec un bouton de fièvre après Lola", se sont amusés les téléspectateurs du jeu de TF1 sur Twitter. Bien des semaines plus tard, Lola s'explique. "Il n'y a rien eu du tout entre Adrien et moi, assure la grande copine d'Angélique. De toute façon, le bouton de fièvre je l'ai eu la première. On ne peut pas dire que c'est un fidjien qui me l'a refilé."

Lola et Adrien, un rapprochement en off ? Elle s'explique

D'après elle, l'explication est bien plus logique et simple : Adrien faisait partie de son équipe, et ils partageaient beaucoup, même les gourdes. "Un bouton de fièvre c'est très contagieux. On buvait dans les mêmes gourdes. Je pense qu'Adrien l'a attrapé comme ça. C'est même certain ! Parce qu'il n'avait pas l'air très stressé contrairement à moi", lance Lola.

Et la brunette sait de quoi elle parle : "Il faut savoir que c'est très compliqué d'être à Koh-Lanta, c'est très stressant, explique la jeune femme. La fatigue, la faim, et même le soleil, ça joue. Quand on est sujet aux boutons de fièvre comme moi, on n'y échappe pas."

En quelques mots, Lola fait taire les rumeurs ! Adrien et elle n'ont jamais été plus que camarades de jeu dans Koh-Lanta, défendant avec Marie-France, Fabrice, Angélique et Samuel les couleurs du Nord. Après la dissolution des tribus par région, Lola et Adrien ont été séparés. Elle a rejoint les Jaunes menés par Alix, lui les Rouges du regretté Bertrand-Kamal avant d'être éliminé au premier Conseil de l'équipe, le 25 octobre 2020.

