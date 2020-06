Koh-Lanta : La nouveauté qui va "chambouler" la prochaine saison

On peut dire que Koh-Lanta 2020 a passionné les foules. Entre les trahisons, les éliminations surprises ou la défaite de Claude Dartois en finale face à Naoil et Inès, l'édition L'Île des héros a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et a été très suivie. C'est donc confiants qu'ALP (la société de production) et TF1 devraient présenter la prochaine édition la rentrée prochaine. Une saison qui comporte une grande nouveauté, comme l'ont dévoilé nos confrères de Télé Loisirs.

Selon leurs informations, les aventuriers de la nouvelle saison seront très surpris dès leur arrivée sur l'île. Ce ne sont pas des chefs d'équipe qui auront le plaisir de former leur team : celles-ci seront déjà déterminées à l'avance en fonction... des régions d'origine des participants. "Les candidats venant du Sud affronteront ceux du Nord, du Grand Ouest et du Grand Est de la France", précise le site de l'hebdomadaire. Quatre équipes s'affronteront donc, une grande première dans l'histoire de Koh-Lanta.

Ce qui ne change pas, c'est le lieu de tournage. Une fois de plus, c'est aux Fidji que l'équipe de Koh-Lanta a posé ses valises en novembre dernier pour tourner cette saison qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Denis Brogniart sera toujours aux commandes du jeu d'aventure emblématique de TF1. En mai dernier, le présentateur de 53 ans teasait la prochaine édition de l'émission au cours d'une interview pour Le Parisien. "Je peux vous dire que ça va encore remuer dans les chaumières ! Son démarrage sera du jamais vu à Koh-Lanta. Les candidats ont été chamboulés. Certains téléspectateurs avaleront peut-être un morceau de pizza de travers en regardant", expliquait-il. Des confidences qui, déjà, donnaient l'eau à la bouche.