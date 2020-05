Koh-Lanta : Denis Brogniart tease la finale et la prochaine saison qui va remuer

"Wayéyéyé wayéyéyéwaa..." Chaque vendredi, les fans de Koh-Lanta attendent avec impatience le générique de l'émission, annonciateur d'épreuves impitoyables, de stratégies avec ou sans scrupules et de règlements de comptes. Ce cru 2020 passionne, notamment grâce aux trahisons et éliminations inattendues. Le Parisien a donc contacté le présentateur Denis Brogniart afin d'évoquer cette édition, ainsi que la suivante qui promet d'être grandiose.

Le présentateur de 52 ans le promet, l'épisode diffusé ce vendredi 8 mai sera encore "chaud". L'élimination de Teheiura et Charlotte a "laissé des traces", les stratégies devraient donc être encore plus présentes que jamais. Pour l'heure, Denis Brogniart ne sait pas encore quand la finale aura lieu. "Mais ce sera sans public, ni confettis, ni candidats qui s'embrassent. On garde l'espoir d'avoir les aventuriers en plateau, à Paris, dans le respect des gestes barrières. Si ça pouvait être la fête du déconfinement, ce serait une belle victoire contre le virus", a-t-il précisé.

Ce qui est certain, c'est que les téléspectateurs auront le droit à une nouvelle saison épique. Le tournage de la prochaine édition est déjà en boîte et attend d'être montée. Et, selon Denis Brogniart, le public ne s'attend pas du tout à ce qu'il va se passer : "Je peux vous dire que ça va encore remuer dans les chaumières ! Son démarrage sera du jamais vu à Koh-Lanta. Les candidats ont été chamboulés. Certains téléspectateurs avaleront peut-être un morceau de pizza de travers en regardant..." Pour cette nouvelle édition, la production n'a pas fait de nouveau appel à des héros, car "refaire la même chose ne créerait pas la surprise". On peut donc s'attendre à différentes nouveautés. Vivement !