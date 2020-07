Lola Marois et la drogue : "J'ai goûté à tout"

Vendredi 24 juillet 2020, Lola Marois fera fureur dans les kiosques alors qu'elle fait la couverture du magazine masculin King, d'ores et déjà été révélée sur les réseaux sociaux. Dénudée sous un trench, la comédienne de 37 ans y apparaît forcément très sexy. Une image qui lui colle à la peau et dont elle joue volontiers, faisant toujours fi des critiques.

Outre sa plastique de rêve, le magazine s'est intéressé à la jeunesse de Lola Marois, qui a été pour le moins mouvementée. En effet, partagée entre ses deux parents qui vivaient à l'époque des vies très différentes, elle a su s'adapter à chacun de leurs univers et se décrit de ce fait comme une "Princesse Caillera". "D'un côté, avec mon père [Jean-Pierre Marois, patron des Bains Douches à Paris, NDLR] aisé et bourgeois et de l'autre côté, plus rock & roll et incertain avec ma mère", explique-t-elle.

De cette instabilité familiale est né son désir de s'évader par le biais de produits illicites. "J'ai eu une jeunesse très sex, drugs and rock & roll", reconnaît-elle. Heureusement, Lola Marois rassure en expliquant n'avoir jamais eu de problèmes d'addiction, notamment grâce à sa passion pour la comédie. "Je n'ai pas été quelqu'un de blanc bleu. J'ai touché à beaucoup de choses et à certaines drogues. Que je n'ai pas vraiment aimées. Ce qui m'a sauvée de tout ça, c'est mon métier : je l'aimais trop, j'étais trop artiste dans l'âme. (...) J'ai goûté à tout parce que je suis une éternelle curieuse, mais je ne suis jamais devenue addict. Donc je n'ai eu aucun mal à décrocher. (...) Donc bien sûr que j'ai eu des mauvais trips quand j'étais plus jeune. Après avoir bu, fumé et pris certaines drogues plus dures, je me suis dit le lendemain, que ce n'était plus possible. Parce que j'aime bien être moi-même malgré tout : je n'ai jamais été dans l'autodestruction trop profonde."



Le vrai déclic, elle l'a eu lors de sa rencontre avec son mari Jean-Marie Bigard alors qu'elle n'avait que 24 ans. Une rencontre qui va lui donner envie de "se calmer". Depuis, le couple file toujours le parfait amour et a accueilli deux enfants, des jumeaux, Jules et Bella, âgés de 7 ans.