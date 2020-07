Lola Marois nue en couverture d'un magazine et validée par Playboy

Fidèle à elle-même, Lola Marois l'a jouée ultrasexy pour faire la couverture du magazine King, le "nouveau magazine de l'homme moderne chic, sexy et drôle" qui suit habilement les traces de Playboy. D'ailleurs, le magazine de charme en a même fait la promotion dans son dernier numéro comme l'a constaté avec joie la comédienne vue dans Plus belle la vie. "On m'annonce dans Playboy ! Le magazine arrive demain", a-t-elle fait savoir à ses nombreux fans via sa story Instagram ce mercredi 22 juillet 2020, révélant alors la fameuse couverture.

Elle y apparaît subtilement dénudée sous un trench, prenant la pose comme une professionnelle et laissant entrevoir sa hanche et sa jambe gauche. "Lola Marois Première Dame de France", titre le magazine masculin. Une référence directe aux récents propos de son époux Jean-Marie Bigard qui se disait "tenté" de se présenter aux prochaines élections présidentielles avant de se rétracter sous peine de se faire "déchiqueter s'il rentrait sur le terrain". Lola Marois, elle, se voyait pourtant très bien succéder à Brigitte Macron, postant une photo bien différente de ce qu'on pourrait s'attendre de la femme du président.

À défaut d'intégrer l'Élysée, la maman de Bella et Jules devra se contenter de faire chavirer le coeur des lecteurs de King, elle qui n'a jamais hésité à mettre en valeur sa plastique de rêve. Lors d'une interview pour Télé-Loisirs en 2016, elle faisait d'ailleurs fi des critiques l'accusant de trop vouloir en montrer sur ses réseaux sociaux. "Il faut des photos sexy sur un compte Instagram. (...) Je me dis quand j'aurais 40 ans ou 45 ans et que j'aurais pris un peu de poids, je ne le ferai plus. (...) Je peux m'amuser à montrer mon cul sur Instagram car ce n'est pas méchant. J'ai montré qu'à côté de ça, j'avais de l'esprit, même s'il y aura toujours des gens pour dire que j'en suis là parce que j'ai été pistonnée. C'est ce que les gens adorent dire."