Lolita Chammah, la fille d'Isabelle Huppert, encourage son fils au Champs-Elysées Film Festival !

C'est avec une émotion particulière que le Champs-Elysées Film Festival a ouvert ses portes, à nouveau, le 14 septembre 2021. Et pour cause : après une année compliquée, culturellement parlant, l'évènement parisien a eu la chance de pouvoir célébrer son dixième anniversaire. C'est sans doute pourquoi le programme de cette édition est si brillant, notamment celui de sa cérémonie d'ouverture. Après que Yael Naim ait enchanté les oreilles du public présent, sur les sièges du cinéma Publicis du huitième arrondissement, le film Les intranquilles, de Joachim Lafosse, a été projeté, provoquant une vague d'enthousiasme et un tonnerre d'applaudissements.

Ils furent nombreux à assister aux échanges houleux de Leïla Bekhti et Damien Bonnard sur grands écrans, et aux premiers pas cinéphiles de Gabriel Merz Chammah, le petit-fils d'Isabelle Huppert. C'est sans doute pourquoi sa maman, Lolita Chammah, était présente dans la salle, tout comme Jim Cummings, l'invités d'honneur, Thomas Lilti, Yael Naim, Agathe Rousselle - Titane, la Palme d'or 2021 -, Aurel et Elie Wajeman, les membres du jury longs-métrages, ainsi que Naïla Guiguet, Alexandra Pianelli, le DJ Kiddy Smile, Coralie Russier - Mandibules - et Yoann Zimmer, les membres du jury courts-métrages.

Bernard-Henri Levy, Laura Henno, Maëlle Pistoia, Aurélien Froment, Romain Cannone, Soufiane Guerrab, Antoine Reinartz - 120 battements par minute -, Thomas Lempire, Alka Balbir, Kee Yoon Kim, Sylvie Hoarau - du duo Brigitte -, Naidra Ayadi, Louis-Do de Lencquesaing, J. Lee McKenzie, Jeanne d'Hauteserre, Theo Anthony, Kentucker Audley, Dash Shaw et Albert Birney étaient également de la partie. Pour ceux qui ont loupé cette soirée de prestige, l'espoir est encore permis. Le Champs-Elysées Film Festival va mettre le cinéma américain et le cinéma français à l'honneur pendant une semaine, à grands coups de projections, de performances musicales, de rétrospectives et de rencontres exceptionnelles, avant de dévoiler les surprises de sa soirée de clôture le 21 septembre prochain. Le rendez-vous est pris...