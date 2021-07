Isabelle Huppert : Son petit-fils Gabriel, véritable star du Festival de Cannes !

On dit que le cinéma est une grande famille. C'est d'autant plus vrai chez Isabelle Huppert. Elle est non seulement l'une des comédiennes françaises les plus connues de l'univers, mais elle a aussi donné naissance à quelques fiers représentants du septième art. Le vendredi 16 juillet 2021, c'est carrément son petit-fils, Gabriel Merz Chammah, qui foulait le tapis rouge de la 74e édition du Festival International du film de Cannes auprès de Joachim Lafosse, Leïla Bekhti et Damien Bonnard. Et pour cause ! Le très jeune garçon fait ses premiers pas sur grand écran dans le film Les Intranquilles.

Projeté au Festival de Cannes 2021, le nouveau projet de Joachim Lafosse sera disponible, pour le commun des mortels, en salles obscures le 6 octobre prochain. Il sera donc possible de découvrir, prochainement, les aventures de Gabriel Merz Chammah. Dans ce drame familial, il incarne Amine, le fils d'un couple en pleine destruction sous fond de trouble bipolaire. Dans la vraie vie, bien sûr, ses parents ne sont pas Leïla Bekhti et Damien Bonnard. L'acteur en herbe est le fils de Lolita Chammah, l'une des trois enfants d'Isabelle Huppert et du réalisateur et distributeur Ronald Chammah.