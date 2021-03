Isabelle Huppert : Son petit-fils va faire ses premiers pas au cinéma, à seulement 8 ans

"J'ai toujours vécu entourée de cinéma et de théâtre, à travers ma mère mais aussi mon père, qui est producteur et exploitant", établit Lolita Chammah, la fille de 37 ans d'Isabelle Huppert (qui lui ressemble de plus en plus) et Ronald Chammah dans une nouvelle interview accordée à Version Femina.

Si elle est, elle aussi, devenue comédienne, Lolita Chammah a tardé à mettre cette carrière en route. L'élément déclencheur a été la naissance de son fils Gabriel, il y a huit ans. "J'ai longtemps cru ne savoir rien faire, mais quand mon fils est né, c'était l'évidence. Tout me semblait naturel : les gestes comme ce nouvel amour qui me submergeait", explique-t-elle. L'année dernière, la fille d'Isabelle Huppert a rencontré un très beau succès avec la pièce la Visite, puis la pandémie de Covid-19 est arrivée et impossible de jouer. Elle a pu reprendre le chemin des tournages en Italie, un pays où elle n'avait encore jamais travaillé mais qui lui est pourtant si cher. "Mon père a des origines milanaises et j'ai été scolarisée à l'Ecole italienne de Paris jusqu'à mes 12-13 ans. J'ai appris à lire et à écrire en italien. Nous avons aussi passé beaucoup de vacances là-bas et j'y retourne encore régulièrement", partage la comédienne.

Ce tournage en Italie était pour le film l'Ombra di Caravaggio de Michele Placido. Isabelle Huppert y a également un rôle mais mère et fille ne se donnent pas la réplique et ne partagent même aucune scène. Presque une déception pour Lolita Chammah : "Cela dit, nous aimerions beaucoup rejouer ensemble, mais cette fois autre chose qu'une mère et sa fille, comme dans Copacabana, de Marc Fitoussi."

Un autre membre de la famille, bien plus jeune, s'apprête à se lancer à son tour dans le cinéma. Il s'agit de Gabriel, 8 ans, le fils de Lolita Chammah. Ce dernier est au casting du prochain film de Joachim Lafosse (à qui l'on doit L'économie du couple, Les chevaliers blancs ou encore A perdre la raison). "Il y tiendra l'un des rôles principaux et y fera ses premiers pas au cinéma", révèle sa maman, non sans une certaine fierté. Sa grand-mère et son grand-père le sont sans nul doute tout autant.

L'intégralité de l'interview de Lolita Chammah est à découvrir dans le numéro du 20 mars 2021 de Version Femina.