Isabelle Huppert : Confessions avec sa fille Lolita Chammah, qui devient son sosie

Lolita Chammah est une des nombreuses célébrités à s'être inspirée d'un parent, en l'occurence sa mère, Isabelle Huppert. Elles se sont livrées dans une interview croisée et y parlent d'éducation et de transmission. Les deux femmes s'accordent sur un point : "Nos enfants nous transmettent également des choses"...

C'est avec Elle qu'Isabelle Huppert et Lolita Chammah se sont entretenues. Elles apparaissent sur une des sept couvertures du numéro anniversaire de la publication. Respectivement habillées en Isabel Marant et Alexandre Vauthier sur leur couverture, les deux actrices de 67 et 37 ans ont répondu aux questions du magazine, en marge de leur série photo. Interrogées sur leur ressemblance, Isabelle et Lolita se sont étonnées elles-même de cette proximité.

C'est aussi quelque chose qui nous échappe.

"Il est vrai que l'on se ressemble plus aujourd'hui que quand j'étais plus jeune... C'est comme ça (...) La ressemblance n'est pas que physique. C'est aussi quelque chose qui nous échappe", a expliqué Lolita Chammah. Sa mère, héroïne du film La Daronne (sorti le 9 septembre 2020) a ajouté : "Ce sont les autres qui la voient et qui nous la racontent."

Les lecteurs d'Elle pourront également la constater !