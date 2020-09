Isabelle Huppert : Dealeuse de drogue inattendue dans "La Daronne"

C'était une année très prolifique pour Isabelle Huppert, qui a été à l'affiche de pas moins d'une pièce de théâtre et de cinq films en 2019 – dont Frankie, sélectionné au Festival de Cannes. Elle a aussi fait un sacré effet en participant à la série à succès Dix pour cent.

Pour entamer 2020, elle jouera un rôle détonnant dans le film La Daronne. L'actrice de 66 ans y joue le rôle de Patience Portefeux, interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Travail précaire, payé au noir. Un jour, elle met le doigt dans l'engrenage d'un réseau et devient la Daronne, en plein coeur de Belleville.

Dans cette comédie policière, signée Jean-Paul Salomé, Isabelle Huppert joue un rôle très différent de ceux qu'elle interprète habituellement. Autour d'Isabelle Huppert, on retrouve Hippolyte Girardot, Liliane Rovère (Dix pour cent) et Iris Brey, révélée dans Les Gardiennes.

La Daronne est tiré du roman éponyme d'Hannelore Cayre, qui a co-signé le scénario. Avocate à la cour d'appel de Paris et romancière, elle s'inspire, pour ses livres de son expérience, des procédures de son cabinet et de celles de ses confrères.

Le 16 janvier 2020, l'actrice avait fait le voyage jusqu'en Isère pour présenter le film, en compétition, pour la 23e édition du Festival de l'Alpe d'Huez. "Je me suis amusée à lire le livre d'abord, dans un premier temps, qui est un livre formidable d'Hannelore Cayre, et après, je me suis beaucoup amusée à faire le film avec Jean-Paul Salomé. C'est un personnage très imprévisible", a raconté Isabelle Huppert aux journalistes durant le Festival de l'Alpe d'Huez. "On ne pense pas du tout qu'elle va se retrouver confrontée à ces situations complètement extravagantes de là où elle vient, et surtout pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un personnage assez effacé, qui tire plutôt le diable par la queue, qui ne sait pas où va son existence, et qui tout à coup se retrouve embarquée d'une manière très excitante", a-t-elle ajouté.

La Daronne sort en salles le 2 septembre 2020.