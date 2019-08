Isabelle Huppert : Son plus grand regret après avoir tourné dans Dix pour cent

En France, personne ne regrette que Isabelle Huppert ait rejoint la série Dix pour cent pour sa troisième saison, bien au contraire. L'actrice de 66 ans, en revanche, n'est pas totalement satisfaite de son passage auprès de Camille Cottin et de Thibault de Montalembert. Si la folie de son rôle est inspirée de faits réels, elle souhaitait avoir l'occasion de lui offrir une autre dimension. "J'aurais aimé que mon personnage soit un peu plus développé, explique-t-elle dans Les Inrockuptibles. On a coupé une scène où je trouvais que le décor n'allait pas et où j'agressais le décorateur. C'était très amusant. Cela dit, le scénario partait d'une supposée réalité et a beaucoup extrapolé. Le rôle était tissé de références très précises, mais qu'il exagérait."

Jean Dujardin, Monica Bellucci, Béatrice Dalle ont fait les beaux jours des six volets qui dévoilaient les nouvelles aventures de l'agence ASK fin 2018. Mais Isabelle Huppert a sans doute été un peu plus marquante dans la série. Dans l'hilarant épisode 4, elle se montrait plus vraie que nature, comédienne exigeante, vaporeuse et over – OVER – bookée. "Qu'est-ce que je fais de mon temps libre ? poursuit-elle. J'essaie de ne rien faire." Quand on sait qu'elle est à l'affiche d'une pièce de théâtre et de cinq films en 2019 – dont Frankie, en salles le mercredi 28 août –, c'est plutôt mal partie...

Isabelle Huppert n'a jamais rêvé d'être actrice

Muse de Claude Chabrol, de Michael Haneke, Isabelle Huppert semble indétrônable. Perpétuellement à l'affiche, la présidente du 62e festival de Cannes n'a pourtant jamais ressenti l'envie de rejoindre les planches ni les plateaux de tournage. "Petite fille, la représentation imaginaire de moi qui me faisait rêver, c'était patineuse, s'amuse-t-elle. Chanteuse un peu... Mais pas du tout actrice. Car les représentations qu'offrait le cinéma quand j'étais enfant n'avaient rien à voir avec ce que j'étais. Du moins, je le pensais. Peut-être que ce n'était pas si vrai. Le chemin qui m'y a menée est très inconscient et assez mystérieux."