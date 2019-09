Isabelle Huppert et son fils Lorenzo, Véronique Zidane en tribunes pour PSG-Real

La fièvre est montée sur la pelouse comme dans les tribunes, le mercredi 18 septembre 2019. L'équipe du Paris Saint-Germain faisait son entrée officielle dans la Ligue des champions en s'opposant au Real Madrid, en direct du stade du Parc des Princes. Pour assister à cette prestation sportive de haut vol, de nombreuses célébrités avaient fait le déplacement : de quoi satisfaire les amateurs de ballon rond... mais pas seulement ! Repérée, assise confortablement en loge VIP, la comédienne Isabelle Huppert qui avait réservé une place pour son grand fils Lorenzo à ses côtés. Non loin du duo, le rappeur Roméo Elvis (frère d'Angèle) et David Beckham.

Le footballeur était peut-être venu sans Victoria, mais il a eu droit à de bien jolies retrouvailles. En mars 2013, Nicolas Sarkozy avait croisé la route de Posh Spice et de son bel époux avant un match de foot. Il avait alors invité le couple à dîner à la maison, avec la complicité de Carla Bruni. Depuis, dès que le duo se retrouve lors d'un événement sportif, c'est sourire sur sourire et grandes accolades au programme. Côté famille, on aurait également pu espérer une photographie de groupe composée par les divers membres du clan Zidane. Hélas, la douce Véronique était seule dans les tribunes du Parc des Princes, logiquement sans Zinédine, entraîneur du Real et qui se tenait au bord de la pelouse, et avec pour seul compagnon son téléphone portable. Également présents pour assister à la victoire du PSG, à trois buts contre zéro : Anne Hidalgo, Jean Imbert, DJ Snake, Pierre Ménès, Ary Abittan, Issa Doumbia, Vegedream et sa compagne enceinte. Neymar et Kylian Mbappé n'avaient quant à eux pas enfilé leurs crampons, mais ils étaient là pour soutenir leurs confrères.

Qui est Lorenzo Chammah, le fils d'Isabelle Huppert ?

Isabelle Huppert est en couple avec le réalisateur Ronald Chammah depuis 1982. Lorenzo Chammah est le fils cadet du couple, frère de Lolita (née en 1983) et d'Angelo (né en 1997). À 31 ans, il est le directeur de la programmation cinématographique du très indépendant Christine 21, situé dans le 6e arrondissement de Paris.