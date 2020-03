Lolo Ferrari est morte depuis 20 ans, où en est l'enquête sur sa disparition ?

Toute les personnalités ne sont pas logées à la même enseigne. Le 5 mars 2020 marquait une date anniversaire. Pas la plus joyeuse, certes. Mais Eve Vallois – puis Vigne –, que l'on connaissait sous le pseudonyme Lolo Ferrari, était morte depuis vingt ans tout pile. Sauf que cette journée est passée complètement sous silence. La ville de Grasse, qui héberge sa dernière demeure au cimetière Sainte-Brigitte, préfère que personne ne soit au courant. Sa sépulture, recouverte de fleurs en plastique poussiéreuses, ne précise même pas son nom. "Tout le monde s'en fout aujourd'hui, explique un employé des lieux au journal Le Monde. La volonté de la famille est de ne pas communiquer."

Elle n'a eu droit à aucun hommage. Et ceci n'est pas la conséquence des nouvelles réglementations due à la pandémie du coronavirus. En réalité, les proches de Lolo Ferrari sont d'une discrétion à toute épreuve depuis sa disparition. Il faut dire que la cause réelle de sa mort reste floue. Retrouvée sans vie chez elle à Grasse en 2000, en nuisette rose, des épingles dans les cheveux, des bleus sur les jambes, la jeune femme de 37 ans aurait succombé à un mélange d'antidépresseurs, d'antipsychotiques et d'anxiolytiques administrés par son époux, Éric Vigne. Volontaire ou non, cette disparition reste toujours un mystère, deux décennies plus tard.

Une relation compliquée

Pendant longtemps, le mari de Lolo Ferrari a été dans la ligne de mire des enquêteurs. Suspect principal, il a passé près de treize mois de détention préventive, entre 2002 et 2003, et a été au coeur de deux mises en examen pour "meurtre" et "non-assistance à personne en danger". Mais en 2007, après le cauchemar, un non-lieu général a blanchi Éric Vigne. "Écoutez, allez voir Lolo quand vous serez décédé comme elle, ironise-t-il auprès du journal Le Monde. Puis vous irez lui parler, d'accord ? Vous lui demanderez des détails. Et vous verrez que tout ce qui a été dit était faux." Leur relation était pourtant sujette à soupçons. Dans une lettre non datée, adressée à ses parents, la jeune femme disait qu'il l'obligeait à prendre des médicaments. "J'ai peur, il ne me parle plus, je suis angoissée, écrivait-elle. Il dit qu'il va vendre la maison. J'ai peur de travailler. Je voudrais mourir."

Lolo Ferrari n'a pas été incinérée alors qu'elle l'avait demandé

Lolo Ferrari voulait que son corps soit dévoré par les flammes. Mais puisque l'enquête n'était pas bouclée, la justice s'est opposée à cette crémation. Pendant sept ans, elle a cherché a décelé le vrai du faux... mais n'a jamais trouvé la réponse. Eve Vallois a été enterrée à Grasse, contre ses dernières volontés. Ses implants mammaires, son fameux 130F, ont été prélevés avant la mise en bière. Son ultime souhait sera-t-il réalisé un jour ? "Je vais probablement le faire, conclut Éric Vigne. Mais ce n'est pas urgent. Maintenant son corps est largement abîmé. Donc ça ne sert pas à grand-chose de le faire..."