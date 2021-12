Lorenzo Lamas "le rebelle" en deuil : sa mère est morte

Lorenzo Lamas est né du deuxième mariage d'Arlene Dahl, icône de l'ère classique d'Hollywood, avec Fernando Lamas. Ils s'étaient unis en 1954 et ont divorcé 1960. Arlene s'était remariée quatre fois après son deuxième divorce. Elle a eu deux autres enfants, une fille et un garçon prénommée Christina Carole Holmes (fruit de son troisième mariage à Christian R. Holmes) et Rounsevelle Andreas Schaum, par son cinquième mari, Rounsevelle W. Schaum, dit "Skip". L'actrice disparue avait six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Sur ses six petits-enfants, les six sont de Lorenzo Lamas ! L'acteur qui a été marié cinq fois a eu deux enfants de son deuxième mariage à Michele Smith (les acteurs AJ et Shayne Lamas, 37 et 36 ans), une fille d'une relation avec Daphne Ashbrook (Paton Lee, 33 ans, également actrice), et trois filles de son troisième mariage à Kathleen Kimont, son ex-partenaire de la série Le Rebelle (Alexandra Lynne, Victoria et Isabella Lorenza, 24, 22 et 20 ans).

L'ex-épouse de Lorenzo Lamas, Michele Smith, est morte en 2018.