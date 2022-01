Lori Loughlin victime d'un gang de cambrioleurs : elle a perdu plus d'un million de dollars !

L'année commence décidément mal pour la comédienne. Selon les informations du site américain TMZ, Lori Loughlin et son mari Mossimo Giannulli ont été victimes d'un cambriolage le 3 janvier 2022. Et on peut dire que les malfrats ne sont pas repartis les mains vides puisqu'ils ont subtilisé des bijoux d'une valeur totale d'un million de dollars. C'est la personne qui s'occupe de tenir la maison en ordre qui a découvert que certains objets manquaient, les propriétaires des lieux étant absents ce jour-là.

Ils étaient habillés en noir et portaient des masques

"Les voleurs ont cassé une vitre de la chambre pour s'introduire à l'intérieur, ont expliqué les forces de l'ordre à TMZ. Ils étaient habillés en noir et portaient des masques. La police a pu le constater grâce aux images de surveillance. Une fois dans la maison, située à Los Angeles, ils ont subtilisé une boîte à bijoux de Lori qui contenaient des pièces extrêmement chères." Les principaux suspects font partie d'un gang sud-américain qui s'introduit par effraction chez les gens puis quitte le pays les poches pleines. L'enquête poursuit actuellement son cours.

Je suis dévastée

Si elle regrette la perte de certains de ses bijoux, Lori Loughlin relativise la gravité des faits et se dit rassurée de savoir que personne n'a été blessé. Et pour cause, elle vient tout juste de perdre un ancien collègue et ami puisque Bob Saget est mort le 9 janvier 2022 à l'âge de 65 ans - il incarnait Danny Tanner, à ses côtés, dans la série La fête à la maison. "Les mots ne suffisent pas pour dire à quel point je suis dévastée, affirmait-elle auprès d'E! News. Bob était bien plus qu'un simple camarade. Il faisait partie de ma famille. Son bon coeur et sa vivacité d'esprit vont beaucoup me manquer. Merci pour tous ces merveilleux souvenirs et tous ces rires." La perte d'une paire de boucles d'oreille paraît, effectivement, bien futile...