Mort de Bob Saget (La Fête à la maison) à 65 ans : son corps retrouvé dans une chambre d'hôtel

Pluie d'hommages de ses camarades de "La Fête à la maison"

L'annonce de la mort de Bob Saget a créé une vague d'émoi et les hommages s'enchaînent depuis. Marie-Kate et Ashley Olsen, qui incarnaient ses filles dans La Fête à la maison – sitcom qui a fait l'objet d'une suite sur Netflix entre 2016 et 2020 – se sont dites "profondément attristées". "Bob était l'homme le plus aimant, le plus compatissant et le plus généreux", estiment-elles, assurant qu'il "continuera à être à [leurs] côtés pour [les] guider aussi gracieusement qu'il l'a toujours fait".

Les jumelles ne sont pas les seules actrices de la série à s'exprimer face à la terrible nouvelle. "Je suis effondré. Je suis dévasté. Je suis complètement et totalement sous le choc. Je n'aurai jamais un autre ami tel que lui. Je t'aime tellement Bobby", a tweeté John Stamos, qui incarnait le beau-frère très présent dans La Fête à la maison. Candace Cameron Bure, qui jouait la fille aînée dans la série, s'est elle aussi saisie de son compte Twitter : "Je n'ai pas de mots. Bob était l'un des meilleurs êtres humains que j'ai connus dans la vie. Je l'aimais tant."

En plus de son rôle dans La Fête à la maison, Bob Saget a été la voix off du narrateur dans la série How I met your mother et est apparu à de nombreuses reprises, jouant son propre rôle, dans Entourage, de 2005 à 2010. Né en 1956 à Philadelphie, le comédien a eu trois filles avec sa première femme Sherri Kramer Saget avant de se remarier avec Kelly Rizzo. Il laisse derrière lui trois enfants : Aubrey, Lara Melanie et Jennifer Belle, toutes nées de ses amours avec sa première épouse.

Toutes nos condoléances aux proches de Bob Saget.