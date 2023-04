Lorie Pester : Incendie, chute sur les fesses... une ville française lui porte la poisse depuis le début de sa carrière !

Elle a choisi le 1er avril 2023 pour se lancer sur Youtube, mais tout ceci n'est pas une blague. C'est cette plateforme que Lorie Pester a sélectionné pour dévoiler, en quelques épisodes, les anecdotes les plus improbables de sa carrière. Dans la première vidéo qu'elle a partagé en ligne, l'artiste, chanteuse et comédienne revient sur ses jeunes années, durant lesquelles elle arpentait les scènes les plus prestigieuses de France, et se souvient notamment qu'une ville en particuliers lui portait la poisse... il s'agit d'Angers, dans l'Ouest de notre pays.

Lorie Pester n'a, évidemment, rien contre la capitale de l'Anjou. Mais force est de constater qu'elle a peu de chance quand elle se rend sur place. Elle se souvient, notamment, de son premier concert à Angers durant lequel elle avait chuté devant plusieurs milliers de spectateurs. "J'ai descendu quatre ou cinq marches sur les fesses, raconte la maman de la petite Nina. Heureusement, j'ai des fesses bien rembourrées donc à l'arrivée j'ai réussi à me relever et à continuer la choré. Les danseuses, après, en coulisses, se sont bien foutues de moi".

Pour moi ça a duré une éternité

Elle aurait pu croire à une coïncidence, mais lors de sa deuxième visite, Lorie Pester a été interrompue en pleine performance à cause d'une coupure de courant. L'ancienne compagne de Billy Crawford a vu ses danseurs partir en courant dans les loges et a dû meubler pendant que tout le monde s'affairait en coulisses. Face à ces multiples mésaventures, les équipes de Lorie ont carrément rebaptisé la ville "D'Angers". Et puisqu'on dit que jamais deux sans trois, elle est retournée dans l'ouest une 3e fois avec la boule au ventre. "C'était l'année où je descendais du toit comme si c'était un hélicoptère qui me déposait, donc j'étais sur une échelle, se souvient-elle. Et mon instinct m'a dit : 'Tu vas rester coincée là-haut'. J'ai commencé à descendre sauf que l'échelle a fini par se bloquer. Ça a duré quelques secondes mais pour moi ça a duré une éternité."

Si elle en rigole aujourd'hui, Lorie Pester ne faisait pas trop la maline à l'époque. Trois chansons après cet incident, lors d'un changement de costume, la chanteuse avait appris qu'elle était restée bloquée parce qu'un coussin avait pris feu à cause d'un pétard et que le technicien qui devait la faire monter et descendre s'était éloigné des commandes pour éteindre la flamme. Il faut croire qu'en se rendant à Angers, même pour raisons professionnelles, Lorie joue avec le feu...