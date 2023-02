Lorie Pester : Sa fille Nina, 2 ans et demi, dotée de talents très précoces... Démonstration en vidéo !

"Telle mère, telle fille", comme le dit le célèbre adage. Celui-ci semble aussi s'appliquer à la famille Pester puisque Lorie, célèbre chanteuse française révélée au début des années 2000 avec des hits nationaux tels que Sur un air latino, Je serai (ta meilleure amie) ou encore J'ai besoin d'amour, a partagé mardi 31 janvier 2023 une vidéo sur ses réseaux sociaux où l'on peut voir sa fille chanter !

En effet, l'artiste aujourd'hui âgée de 40 ans a dévoilé une séquence (à retrouver dans notre diaporama) sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 300 000 abonnés, intitulée : "Vlog du 31 janvier 2023. Jour de grève". On peut y voir le quotidien de la chanteuse depuis qu'elle devenue, en août 2020, mère d'une petite fille prénommée Nina.

Après une douche et un petit déjeuner tout ce qu'il y a de plus classique, "une journée qui commence bien" écrit-elle, mère et fille s'attèlent à la "création d'une chanson" originale. Et on peut déjà admirer tout le talent vocal particulièrement précoce de la petite fille, qui a de quoi tenir vu la carrière pleine de succès de sa maman. Puis on peut entendre la jeune Nina interpréter, à sa façon, la chanson Jingle Bell Rock. "Avec ma fille, Noël ça dure toute l'année", plaisante à ce sujet la star. Et si certains mots restent approximatifs, son niveau d'anglais est particulièrement impressionnant pour une petite fille qui a, rappelons-le, seulement 2 ans et demi !

Un talent précoce

On peut ensuite voir la chanteuse, qui est également l'ex de Billy Crawford, Garou ou encore Philippe Bas, emmener son enfant à la crèche à pied en ce jour de grève des transports, avant d'enchaîner les heures de boulot, les déplacements à vélo et un rendez-vous médical. Une fois de retour à la maison, Lorie retourne chercher son bout de chou à la crèche, et finit cette journée décidemment chargée avec une session peinture et coloriage en compagnie de Nina.

De quoi faire partager un peu du quotidien de la vedette à ses followers, tout en montrant tout l'amour qu'elle porte à sa fille. Il faut dire que Lorie a connu nombre d'obstacles pour avoir un enfant. En 2018, année durant laquelle elle s'est mis en couple avec son compagnon actuel Yann Dernaucourt, elle déclarait être atteinte d'endométriose et avoir vécu une grossesse extra-utérine nécessitant une opération d'urgence. C'est ainsi qu'en 2020, elle a eu recours à la procréation médicalement assistée pour accoucher de cette petite Nina, qui avait besoin d'amour. Et avec Lorie comme mère, elle est bien tombée !