"J'apprends sans cesse de mes erreurs" : Philippe Bas cash sur sa rupture avec Lorie Pester

Philippe Bas a rencontré Lorie en 2010. C'est sur le tournage d'un Mari de trop que le comédien est tombé sous le charme de la chanteuse. Le couple a vécu alors une jolie romance sous le feu des projecteurs, et ce jusqu'en 2012. Depuis, Philippe Bas n'a jamais eu de gêne à évoquer cette idylle, et a même parlé de leur rupture. "J'apprends sans cesse de mes erreurs", a-t-il fait savoir.

Interrogé par le Journal des femmes, Philippe Bas - que l'on retrouve dans Le saut du diable : le sentier des loups, ce lundi 7 novembre sur TF1. s'était épanché sur cette histoire dont il ne regrette absolument rien. "Il n'y a rien eu de gênant dans ce qui a été publié de mon histoire avec Lorie et puis cela aurait été grotesque de faire semblant de ne pas être ensemble et de ne pas être pris en photos à deux, a-t-il déclaré. Notre relation était très saine. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne." Sa rupture, le couple l'avait annoncé avec un texte rappelant leur affection : "Alors oui, c'est vrai, nous nous séparons. Dans la plus grande affection et comme vous le voyez, la plus grande complicité..."