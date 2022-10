Philippe Bas évoque son couple avec Lorie : ce que le charmant comédien trouvait "grotesque"...

En 2010, Philippe Bas rencontrait Lorie sur le tournage du film Un mari de trop. Fou amoureux de la chanteuse, l'acteur avait vécu avec elle une idylle très médiatisée jusqu'en 2012. Une histoire qui est depuis restée gravée dans le coeur du comédien et qu'il a évoquée lors d'une récente interview pour le site Télépro : "Quand tu es avec quelqu'un qui a une notoriété comme la tienne ou équivalente, ou plus, forcément, ça va se savoir, parce que c'est grotesque de pas le montrer quand tu vas quelque part avec la personne. Mais après, si ce n'est pas le cas, si c'est avec quelqu'un qui est dans d'autres sphères professionnelles, ce n'est pas nécessaire de t'épancher là-dessus parce que ça n'apporte rien à personne". Egalement questionné sur sa vie amoureuse actuelle, Philippe Bas n'a cependant pas souhaité préciser s'il était en couple ou célibataire, ajoutant simplement "n'avoir pas grand-chose à raconter". Le mystère reste donc entier !

Deux ans plus tôt auprès de Journal des Femmes, le comédien avait également évoqué l'interprète des titres Ma meilleure amie et Près de moi en confiant : "Il n'y a rien eu de gênant dans ce qui a été publié de mon histoire avec Lorie et puis cela aurait été grotesque de faire semblant de ne pas être ensemble et de ne pas être pris en photos à deux. Notre relation était très saine. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne".

De son côté, Lorie Pester avait été interviewée à propos de Philippe Bas peu de temps après leur rencontre par le magazine Télé 7 Jours. Très amoureuse, elle l'avait à l'époque décrit comme "très séduisant" et doté d"un charisme fou" ajoutant qu'il était "un être exceptionnel, attentionné, gentil" et "très drôle". Un homme qui semble donc avoir aussi beaucoup marqué la jeune femme.

Depuis leur rupture, Lorie a tourné la page et a eu une petite fille prénommée Nina, née en août 2020. En revanche, la chanteuse n'a jamais souhaité dévoiler l'identité du papa. Un choix que la jeune femme avait expliqué face à Daphné Burki en novembre 2018 sur le plateau de l'émission Je t'aime, etc. Si elle avait révélé que son compagnon était l'une des trois personnes les plus importantes d'une célèbre maison de disque, elle avait conclu avec beaucoup de sagesse : "Je vais essayer de garder un jardin secret."