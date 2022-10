Diaporama : Philippe Bas évoque son couple avec Lorie : ce que le charmant comédien trouvait "grotesque"...

Lorie and Philippe Bas au festival de Monte-Carlo en 2012. © Purepeople BestImage

© Purepeople BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

Philippe Bas de Meurtres aux îles du Frioul - Photocall lors de la 24ème édition du Festival des Créations TV de Luchon. Le 9 février 2022 © Christophe Aubert via Bestimage © Purepeople BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

9 / 15