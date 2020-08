Lottie Moss : La petite soeur de Kate Moss a un nouveau petit ami

Nouvelles relations, ruptures, fiançailles, mariages et divorces : la vie amoureuse des stars passionne leurs admirateurs. Ceux de Lottie Moss découvrent le visage de son nouveau petit ami. La petite soeur de Kate Moss est en couple avec un célèbre DJ anglais, qui n'est pas resté célibataire très longtemps...

L'info est signée du Sun On Sunday, l'édition dominicale du Sun ! Le tabloïd britannique lève le voile sur le début de romance de Lottie Moss et Roman Kemp, dit DJ Roman. Les nouveaux tourtereaux sont sortis en tête-à-tête à la SoHo House, un club privé de Londres ce lundi 27 juillet 2020, et se sont goulument embrassés à l'issue du rencard.

"Ils se connaissent grâce aux mondanités depuis quelques années, mais il ne s'est jamais rien passé avant. Roman a toujours trouvé qu'elle était belle et a pris son courage à deux mains pour lui proposer un rendez-vous, a confié un ami commun de Lottie et Roman au Sun. Ils ont eu un rencard très sympa et arrosé et se parlent tous les jours depuis."