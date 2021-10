Lou Pernaut canon : large décolleté et absence de soutien-gorge, photo de son look osé

Lou Pernaut a beau être la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, c'est seule qu'elle tente de se faire une place dans le paysage audiovisuel. Déjà très présente sur l'application Tik Tok, elle l'est tout autant sur Instagram. À tel point que la jeune femme de 18 ans a tout récemment été certifiée par le réseau social, obtenant ainsi le précieux badge bleu, symbole de réussite de la plateforme. Il faut dire que Lou Pernaut compte de plus en plus d'abonnés avec lesquels elle échange quotidiennement. Et c'est avec son naturel et sa bonne humeur qu'elle parvient à séduire. Il n'empêche que, de temps en temps, Lou aime apporter quelques touches sexy à son feed.

Samedi 23 octobre 2021, elle a partagé une nouvelle photo d'elle sur laquelle elle est simplement vêtue d'une veste de costume suffisamment ouverte pour mettre en avant son décolleté très plongeant. Histoire de ne pas trop se prendre au sérieux, Lou Pernaut a pris la pose dans cette tenue tout en mangeant... une appétissante bruschetta au jambon et au fromage. On ne sait pas ce qui a le plus fait sensation entre son look et son repas mais Lou Pernaut a encore une fois frappé fort avec cette publication, recueillant de nombreux "likes" et commentaires.