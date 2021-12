Lou Pernaut en haut de bikini, malgré ses complexes : photo de son corps qu'elle "n'aime pas montrer"

En story, Lou Pernaut a repartagé la même photo, en précisant : "Comment j'aime pas montrer mon corps comme ça. Mais le décor est trop magnifique."

Le lendemain, c'est en crop top et en jupe blanche qu'elle a posé, toujours aussi radieuse. Preuve que ce séjour lui fait le plus grand bien. Nul doute qu'il est tout aussi bénéfique pour Jean-Pierre Pernaut, qui se bat contre un cancer du poumon. Rappelons qu'en avril dernier, il a découvert que l'un de ses poumons était touché. Il a ainsi été opéré à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, sous une fausse identité. La condition non négociable était d'arrêter de fumer, c'est donc ce qu'il a fait après cinquante ans de tabagisme. L'opération s'est bien passée et lui a permis de se débarrasser du mal qui le rongeait.

Malheureusement, c'est ensuite son autre poumon qui a été touché par le cancer un mois plus tard et cette fois, impossible d'opérer. Il a donc entamé une radiothérapie. "Ca a duré quelques semaines et, début 2022, on verra si ça a fait effet ou pas", a raconté Jean-Pierre Pernaut dans le documentaire Jean-Pierre Pernaut, la vie d'après, diffusé sur C8 le 9 décembre dernier. Espérons qu'il recevra une belle nouvelle pour commencer la nouvelle année en beauté.