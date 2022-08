Louane a perdu ses moyens face à Johnny Hallyday, un mauvais souvenir....

À partir du 20 août, Louane sera la nouvelle coach de The Voice Kids, aux côtés de Patrick Fiori, Julien Doré et Kendji Girac . Avant d'entamer sa première saison dans l'émission, la chanteuse de 25 ans s'est prêtée au jeu des questions de la production, diffusée sur le compte Twitter du programme.

Elle s'est notamment souvenue de sa collaboration avec la légende du rock : Johnny Hallyday . Mais sa rencontre avec l'interprète de L'Envie ne s'est pas vraiment passée comme prévue. "Ce n'est pas la meilleure anecdote de ma vie" a-t-elle lancé. Si elle ne regrette absolument pas d'avoir pu chanter en duo avec la star de la chanson française, la mère d'Esmée a précisé ensuite qu'elle n'était pas très fière de sa performance.

Trop confiante ?

"Je suis arrivée en pensant que j'allais en avoir rien à faire et que ça allait être très simple" a-t-elle avoué. Heureusement qu'elle a pu compter sur le soutien du chanteur pour la mettre à l'aise, après qu'elle ait perdu "tous ses moyens" sur scène. "Il a été adorable et il a refait la chanson, je pense, 7 ou 8 fois, pour moi" a précisé la compagne de Florian Rossi.

Et décidément, elle n'est pas la seule à "regretter" son duo avec la star. Kendji Girac a également chanté avec Johnny Hallyday, sauf que ce dernier s'est "trompé de micro" raconte l'interprète d'Andalouse. "Il a pris le mien et j'ai pris le sien" a-t-il ajouté. Une scène cocasse, ce qui fait qu'ils ont chanté dans un micro pas ajusté à leur taille.

Louane a également profité de cet entretien pour faire des confidences beaucoup moins légères, en l'occurrence sur la mort de ses parents. "J'ai été très bien entourée, et je me suis beaucoup enfermée dans le travail, parce que j'avais besoin de faire autre chose. Le fait de pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée, ça m'a vachement sauvée...Cela a retardé les choses en termes de deuil, je pense que j'ai éclaté un peu plus tard, mais sur le moment, ça m'a donné de la force, m'a tenu en place, m'a permis d'avancer" s'est-elle confiée, elle qui n'en finit plus d'impressionner, s'imposant petit à petit parmi les plus grands noms de la musique française actuelle.