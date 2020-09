Louane et Jean-Pierre Pernaut partagent un point commun "dingue"

Louane assure la promotion de son nouvel album Joie de vivre et Jean-Pierre Pernaut vient d'annoncer qu'il quitterait le JT de 13 heures de TF1 le 18 décembre prochain. Tous deux étaient les invités de Quotidien le mercredi 16 septembre 2020.

Interrogée par Yann Barthès sur la pochette de son nouvel album, Louane s'est expliquée sur sa réalisation. Elle est l'oeuvre du photographe Martin Parr que Louane et son équipe ont contacté, en pensant qu'il n'accepterait pas de signer la pochette de Joie de vivre. Martin Parr a dit oui à leur plus grand étonnement.

Alors que Yann Barthès pensait que Louane posait devant un décor, la jeune chanteuse de 23 ans lui a confirmé que non. La photo a été réalisée sur le bord de mer au Touquet, où est installé un club pour enfants baptisé La Joie de vivre. Et fait insolite, ce club de plage du Touquet, Jean-Pierre Pernaut le connaît très bien. "J'y allais quand j'étais petit", a confié l'animateur de 70 ans, amusé de le revoir dans Quotidien et sur la pochette du nouvel album de Louane. "Ça existe pour de vrai au Touquet, et j'y allais aussi plus jeune", a partagé Louane. "C'est dingue !", s'est étonné Yann Barthès en découvrant cette drôle de coïncidence.

Lors de son passage dans Quotidien, Louane a aussi évoqué brièvement sa nouvelle vie de maman. Comblée par l'arrivée d'Esmée survenue durant le confinement, celle qui a été révélée en 2013 dans l'émission The Voice a confié que la naissance de sa fille avait "tout changé."