Louane : "J'ai paniqué", son anecdote hilarante sur sa rencontre avec Grand Corps Malade

Certifié disque d'or, le dernier disque de Louane est désormais porté par Derrière le brouillard. La chanteuse et jeune maman âgée de seulement 24 ans a pu compter sur Grand Corps Malade pour partager ce duo. Invitée de C à vous, elle a relaté la petite anecdote derrière leur rencontre.

Mardi 9 mars 2021, Louane était donc sur le plateau de France 5 avec son acolyte et elle a fait une amusante confidence. Contactée par Grand Corps Malade, elle n'y a d'abord pas cru une seule seconde... "Il m'a appelé et je n'avais pas son numéro, et il a une voix particulière, alors quand il a dit : 'Allô Louane', j'ai paniqué et j'ai raccroché", a-t-elle raconté ! De toute évidence, la voix profonde du slameur, de son vrai nom Fabien Marsaud, lui avait filé les chocottes. "Mais c'est ultra-flippant, c'est rare de rencontrer un homme avec une voix aussi grave (...) Quand on ne le connait pas et qu'on reçoit juste un coup de téléphone ça peut être flippant", a-t-elle ajouté, expliquant qu'entre temps, il lui avait envoyé un message pour la rassurer en lui disant qu'il n'était pas un inconnu au bataillon.

Plutôt amusé, Grand Corps Malade a ensuite apporté des précisions sur leur rencontre, dans un bar. "Comme quoi, c'est bien d'insister parce que j'aurais pu rester là-dessus, il n'y aurait jamais eu Derrière le brouillard. On a tchatché, elle m'a raconté plein de choses, et du coup je lui ai proposé cette chanson que j'ai écrite pour elle et moi", a-t-il déclaré. Une chanson qu'ils ont d'ailleurs interprété en live sur le plateau de l'émission.